بدء المرحلة الحاسمة لالغاء الحظر وفتح القطاعات بعد غد الاربعاء

تدخل، بعد غد الأربعاء، المرحلة الثالثة من خطة الحكومة لقتح القطاعات والوصول إلى صيف آمن حيز التنفيذ، حيث تشمل عودة غالبية مظاهر الحياة الطبيعية وإلغاء الحظر بمختلف أشكاله.

الأمين العام لوزارة الصحة لشؤون الأوبئة مسؤول ملف كورونا عادل البلبيسي، قال إن الوضع الوبائي الحالي في المملكة يسمح باستمرار الخطة الحكومية للوصول إلى الصيف الآمن بفتح القطاعات في بداية شهر أيلول/سبتمبر.

وتستهدف المرحلة الثالثة العودة لغالبية مظاهر الحياة الطبيعية؛ إذ سيتمّ إلغاء الحظر بمختلف أشكاله، وعودة التعليم الوجاهي في المدارس والجامعات، والسماح لغالبية القطاعات والأنشطة بالعمل في جميع الأوقات وبكامل طاقتها الاستيعابيّة.

وكانت الحكومة أعلنت في آيار/مايو الماضي عن وضعها خطّة تدريجيّة تمتد زمنياً حتى مطلع شهر أيلول/سبتمبر المقبل؛ بهدف الوصول إلى صيف آمن مع التأكيد على أهمية الموازنة بين أولوية حماية صحة المواطن، والمحافظة على رزقه وعلى عجلة الاقتصاد.

وتتوزع خطّة الوصول إلى صيف آمن على 3 مراحل، بدأت المرحلة الأولى في 1 حزيران/يونيو، تخلّلها إعادة الفتح التدريجي لبعض القطاعات والأنشطة، وإجراءات لتنظيم دخول القادمين من خارج الأردن.

كما بدأت المرحلة الثانية في 1 تموز/يوليو، وشملت تقليص ساعات الحظر الليلي، وإجراءات لتحفبز السياحة، خصوصاً في منطقة المثلث الذهبي جنوب الأردن التي تشمل العقبة والبترا ومخيمات وادي رم والديسي.

وتضمنت المرحلة الثانية، عودة عمل موظفي القطاع العام بنسبة 100%.