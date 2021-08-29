المطرب إيهاب توفيق يطرح أحدث أغانيه “طلقة”/ فيديو

طرح النجم المصري إيهاب توفيق أحدث أغانيه على موقع الفيديوهات الشهير”يوتيوب” والتي تحمل اسم “طلقة”، من كلمات أحمد عبدالنبي، وألحان تيم علي، وتوزيع محمد شفيق.

تقول كلمات الأغنية:

عوجانه لما بيتكلم

ويبصلى وبايده بيسلم

يخطف قلبى بنظرة

معلم اوى فى التثبيت

يا سيدى ع الشعر اما يهفهف

انا قلبى بيرقص و يرفرف

جماله ده ازاى انا نفسى اعرف

عقلى هايشيط

طلقة يا ابا طلقة طلقة

الجمال ده يا ابا طلقة طلقة

كل مرة شوفته فيها سرقة

قلت يخرب بيت دى طلة طلقة

طلقة يا ابا طلقة طلقة

الجمال ده يا ابا طلقة طلقة

هو و القمر تقولش فلقة

نور عيونه جه ف قلبى طلقة

مفيش منه اتنين عالكوكب

يادوب يظهر انا بتكهرب

ده خاطفني و عمال بيقرب

الطف يالطيف

جماله مش عادي لا متفصل

مدرسه في الحسن و متأصل

دمه يا ناس شربات و مسكر

وأنا قلبى ضعيف

طلقة يا أبا طلقة طلقة

الجمال ده يا ابا طلقة طلقة

كل مرة شوفته سرقه

قلت يخرب بيت دي دى طلة طلقة

طلقة يا ابا طلقة طلقة

الجمال ده يا ابا طلقة طلقة

هو و القمر تقولش فلقة

نور عيونه جه ف قلبى طلقة

طلقة يا ابا طلقة طلقة

الجمال ده يا ابا طلقة طلقة

كل مرة شوفته سرقه

قلت يخرب بيت دي دى طلة طلقة

طلقة يا ابا طلقة طلقة

الجمال ده يا ابا طلقة طلقة

هو و القمر تقولش فلقة

نور عيونه جه ف قلبى طلقة

وقد طرح المطرب إيهاب توفيق مؤخرا أغنية جمعته بأصدقائه من نجوم جيل التسعينيات، حميد الشاعري ومصطفى قمر وهشام، التي تحمل اسم “زحمة الأيام”، والتي تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، وهى من كلمات سامح العجمي، وألحان أشرف سالم، توزيع نديم الشاعري، والكليب من اخراج ياسين حسن.

وتحمل أغنية “زحمة الأيام” فى مغزاها الكثير من المعاني الإنسانية، كما توصّف حالة اجتماعية تمس كل شرائح المجتمع، وتتماشى مع الأجيال المختلفة، كما تعد الأغنية آخر أعمال الراحلين الشاعر سامح العجمي والملحن أشرف سالم، ولهما الكثير من الأعمال المميزة والناجحة التى تركت بصمة لدى الجمهور، وقام بتوزيع الأغنية الموزع الشاب نديم الشاعري.

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