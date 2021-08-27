بعد سجن 53 سنة.. افراج مشروط عن الفلسطيني المسيحي سرحان سرحان قاتل روبرت كينيدي عام 1968 لانه يدعم اسرائيل
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جرينتش+2 12:32
هل ستفرج السلطات الأمريكية اليوم عن الفلسطيني/ الاردني سرحان بشارة سرحان الذي اغتال روبرت كينيدي؟
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