مصرع 12 جنديا أميركيا وأصابة 15 أخرين في هجومين انتحاريين نفذهما تنظيم داعش في مطار كابول اليوم الخميس/ فيديو
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بينيت لنيويورك تايمز: لا أرى حلاً في الأفق للقضية الفلسطينية، غير انني بصدد تشكيل تحالف مع الدول العربية لمجابهة ايران !!!
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