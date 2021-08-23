درجات الحرارة ضمن معدلاتها العامة اليوم الاثنين، وارتفاع غدا وبعده

تكون درجات الحرارة اليوم الاثنين، حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية العالية، وحارة نسبياً في السهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الشمالية، ومن خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة.

وبحسب التقرير يطرأ يوم غدٍ الثلاثاء، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

ويطرأ الأربعاء، ارتفاع اخر قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية العالية، وحارة في السهول، وحارة جداً في مناطق البادية والاغوار والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

اما الخميس، توالي درجات الحرارة ارتفاعها، لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل ذات الوقت من السنة بحوالي (5-6) درجات مئوية، وتكون الأجواء حارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة جداً في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 33 – 21 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 29 – 18، وفي مرتفعات الشراة 28 – 16، وفي مناطق البادية 39 – 22، وفي مناطق السهول 34 – 22، وفي الاغوار الشمالية 39 – 24، وفي الأغوار الجنوبية 41 – 28، وفي البحر الميت 39 – 27، وفي خليج العقبة 39 – 27 درجة مئوية.

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