انخفاض الكتلة الحارة اليوم الاحد وغدا، وارتفاعها الثلاثاء والاربعاء

يتراجع اليوم الأحد، تأثير الكتلة الهوائية الحارة على المملكة، وتنخفض درجات الحرارة قليلاً، وتكون الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم المنخفضة في الأجزاء الغربية من المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة خاصةً في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، ومن احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

وبحسب التقرير يطرأ يوم غدٍ الإثنين، انخفاض آخر طفيف على الحرارة، وتكون الأجواء صيفية عادية فوق المرتفعات الجبلية، وحارة نسبياً في مناطق السهول، وحارة في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وتعاود درجات الحرارة الثلاثاء، ارتفاعها تدريجياً، لتصبح الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

ويطرأ الأربعاء، ارتفاع آخر قليل على درجات الحرارة، لتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية لمثل ذات الوقت من السنة بحوالي (4-5) درجات مئوية، وتكون الأجواء حارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة جداً في باقي مناطق المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 35 – 21 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 30 – 20، وفي مرتفعات الشراة 30 – 17، وفي مناطق البادية 40 – 22، وفي مناطق السهول 34 – 21، وفي الاغوار الشمالية 40 – 24، وفي الأغوار الجنوبية 40 – 28، وفي البحر الميت 40 – 27، وفي خليج العقبة 40 – 27 درجة مئوية.

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