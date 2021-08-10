أجواء صيفية عادية في المرتفعات وحارة بباقي المناطق حتى الخميس

تكون درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، حول معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم خلال ساعات الصباح في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، ومن احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في مناطق البادية بسبب الغبار.

وبحسب التقرير تبقى الأجواء يومي الأربعاء والخميس، صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويطرأ الجمعة، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 33 – 21 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 30 – 17، وفي مرتفعات الشراة 30 – 16، وفي مناطق البادية 38 – 20، وفي مناطق السهول 33 – 21، وفي الاغوار الشمالية 40 – 25، وفي الأغوار الجنوبية 42 – 26، وفي البحر الميت 41 – 27، وفي خليج العقبة 41 – 27 درجة مئوية.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة