بعد 20 عاما من غزوة بوش لافغانستان.. طالبان تهزم امريكا وترغمها على استجداء وقف اطلاق النار واللجوء الى التفاوض
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جرينتش+2 03:38
الحوثيون يعرضون الإفراج عن ضباط سعوديين محتجزين لديهم، مقابل إطلاق سراح معتقلي “حماس” لدى آل سعود
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