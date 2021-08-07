نصر الله: لن نفرّط بإنجازات المقاومة قطعياً، وسنحافظ على ميزان الردع التاريخي الذي حققته حرب تموز عام 2006/ فيديو
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جرينتش+2 12:12
محكمة سعودية تبدأ غدًا الاحد إعلان الأحكام ضد المعتقلين الأردنيين والفلسطينيين لديها بتهمة “دعم المقاومة” !!!
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