الأحزاب العربية تبارك رد المقاومة اللبنانية على الغارات الصهيونية

اصدرت الأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية بيانا سياسي يبارك رد المقاومة اللبنانية على الغارات الصهيونية، فيما يلي نصه..

**تبارك الأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية العملية المباركة التي قامت بها مجموعات الشهيد علي كامل محسن ‏والشهيد محمد قاسم طحان في المقاومة الإسلامية ظهر اليوم الجمعة ، رداً على الغارات الجوية الصهيونية على أراضٍ ‏ مفتوحة في منطقتي الجرمق والشواكير اللبنانيتين ليلة الخميس الماضي.

تلك العملية التي تمثلت بقصف أراضٍ مفتوحة في محيط مواقع الاحتلال‏ في مزارع شبعا بعشرات الصواريخ من عيار 122 ملم، ‏في توقيت دقيق وحاسم صاغته المقاومة بقوة واقتدار لتكريس القواعد العسكرية والسياسية التي صنعتها المقاومة اللبنانية ، لتأتي هذه العملية المانعة لسعي العدو الصهيونى إلى إعادة الأوضاع اللبنانية إلى ما قبل عام 1982 ، حيث كان لبنان مشرعا أمام الاعتداءات الصهيونية جوا وبرا وبحرا، وهذه مسألة أصبحت من الماضي البعيد ولا يمكن ان تعود عقارب الساعة إلى الوراء .

كما جرى التأكيد على عدم السماح بربط بنك الأهداف الصهيونية ببنك الأهداف في لبنان، فلبنان اليوم مصان من مقاومة وطنية وإسلامية وإرادة شعبية جعلت من لبنان اليوم محصنا ضد أي اعتداء .

إن تثبيت قواعد الاشتباك المعمول بها منذ عام 2006، هو ما يجب على العدو أن يفهمها ويقر بها . والمقاومة بمثل هذه العمليات تذكر بهذه القواعد التي لن تتغير إلا بتحرير باقي الأراضي اللبنانية .

لذا فإن الأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية إذ تتوجه بالتحية والإكبار إلى أبطال المقاومة وقيادتها الشجاعة ، فإنها تدعو جميع القوى والمؤتمرات والأحزاب إلى مساندة قوى المقاومة ومحورها الصاعد لاستعادة جميع الحقوق القومية المغتصبة وتحرير كامل الأراضي المحتلة في لبنان وفلسطين والجولان ورفع رايات النصر فوق ربوع الأمة.

٦/ ٨/ ٢٠٢١

قاسم صالح

الأمين العام