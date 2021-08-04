في تسجيل صوتي..سعاد حسني تكشف عن مشروعها الأخير/ فيديو

عرض الصحفي المصري محمود مطر، تسجيلا نادرا بينه وبين الفنانة الراحلة الفنانة سعاد حسنى، وذلك خلال لقائة ببرنامج «آخر النهار»، المذاع على قناة «النهار».

وقد حرصت سعاد حسني، في التسجيل الصوتي النادر على توجيه التحية إلى رئيس الوزراء المصري الراحل كمال الجنزوري، بسبب موافقته وقت تسجيل حديثها على قرار علاجها على نفقة الدولة، حيث قالت عنه «جاء ببالغ الرقة ومحافظا على كرامتي وبمشاعر إنسانية عالية».

كما تطرقت سعاد حسني في حديثها النادر إلى علاقتها ببعض الفنانين، وأوضحت علاقة المحبة بينها وبين نجلاء فتحي، وكذلك نادية لطفي التي أكدت أنها صديقتها المقربة.

وتابعت سعاد حسني، أنها أرسلت وردة إلى نادية لطفي بمناسبة عيد الحب «الفالنتاين».

وأكدت سعاد حسني، أن عيد الحب في لندن يختلف تماما عن مصر، موضحة أنه يمثل قيمة كبيرة لدى البريطانيين، وأنه يتم توزيع قرابة 10 ملايين وردة في تلك المناسبة السنوية.

كما كشفت سعاد حسني في تصريحاتها النادرة، أنها ستقوم ببطولة فيلم يحمل اسم «تحت تهديد السلاح» فور عودتها من رحلة علاجها في لندن، وهو من إخراج رأفت الميهي.. ولكنها عادت جثة هامجة في تابوت!!!