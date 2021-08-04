 تعطيل دوام الوزارات والمؤسسات الثلاثاء المقبل بمناسبة راس السنة الهجرية

قرر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في بلاغ رسمي اصدره اليوم تعطيل الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة يوم الثلاثاء الواقع في العاشر من شهر آب سنة 2021 ميلادية الموافق الاول من محرم سنة 1443 هجرية بمناسبة حلول راس السنة الهجرية .

واستثنى البلاغ ، الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك.

واحياء لهذه المناسبة العطرة اكد رئيس الوزراء على جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة الاسهام في ابراز واعطاء هذه المناسبة حقها واظهارها بما يليق بها.

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