تصعيد.. مقاتلات العدو تقصف أهدافا جنوبي لبنان في ساعة متأخرة من ليلة امس بعد استنفار الدبابات على الحدود/ فيديو
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جرينتش+2 01:43
بعد فضيحة “بيغاسوس” التجسسية الاسرائيلية.. هل يعجز العالم عن الحفاظ على اسراره ؟؟
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