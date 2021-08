الجيش الإسرائيلي يعلن إطلاق صافرات الإنذار عند الحدود مع لبنان وسط أنباء عن سقوط 3 صواريخ والرد عليها/ فيديو

أكد الجيش الإسرائيلي إطلاق صافرات الإنذار في عدد من المناطق عند حدود لبنان، اليوم الأربعاء، وسط أنباء عن سقوط صاروخ على الأقل في المنطقة.

وقال الجيش أن صافرات الإنذار دوت في مدينة كريات شمونة وكيبوتس كفار جلعادي وبلدة تل حي في منطقة الجليل، دون شرح مزيد من التفاصيل.

وتتحدث تقارير أولية عن سماع دوي انفجارات في المنطقة جراء إطلاق صاروخين على الأقل من لبنان، سقط أحدهما قرب كريات شمونة.

وذكر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، عبر موقع تويتر، أن صافرات إنذار انطلقت في بلدات كريات شمونة، وكفار جلعادي وتل حي.

وتحدث أدرعي، في تغريدة لاحقة، عن إطلاق ثلاث “قذائف صاروخية تجاه إسرائيل من لبنان. قذيفة واحدة سقطت داخل الأراضي اللبنانية بينما سقطت قذيفتان داخل السيادة الإسرائيلية”.

وأضاف “ردا على ذلك تقصف مدفعية جيش الدفاع داخل لبنان”.

ونشر إيمانويل فابيان الصحفي بـ(تايمز أوف إسرائيل) مقطعا مصورا لـ”سقوط صاروخ” بالقرب من كريات شمونة.

كما تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي لقطات تظهر عمود دخان يتصاعد فوق موقع سقوط الصاروخ، مشيرين إلى أن الجيش الإسرائيلي يرد حاليا بنيران المدفعية على مصدر إطلاقه.

Video from the first moments after the rocket impact near Kiryat Shmona pic.twitter.com/qVXlEmv3iC

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) August 4, 2021