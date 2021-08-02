انه آب اللهاب.. كتلة حارة وجافة تؤثر تدريجيا على المملكة ابتداء من اليوم الاثنين حتى نهاية الاسبوع

تتأثر المملكة تدريجياً اليوم الاثنين، بكتلة هوائية حارة وجافة، وتسجل درجات الحرارة أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (2-3) درجات مئوية، وتكون الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في مناطق البادية، وحارة جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات ما بعد الظهر.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة خاصة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، ومن احتمال تدني الرؤية الافقية بسبب الغبار في المناطق الصحراوية.

وبحسب التقرير، يطرأ يوم غدٍ الثلاثاء، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية خاصة في جنوب وشرق المملكة وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويستمر تأثير الكتلة الهوائية الحارة على المملكة، يومي الأربعاء والخميس، وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها، وتكون الأجواء حارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية خاصة في جنوب وشرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 35 – 25 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 32 – 20، وفي مرتفعات الشراة 32 – 19، وفي مناطق البادية 40 – 25، وفي مناطق السهول 36 – 24، وفي الاغوار الشمالية 41 – 26، وفي الأغوار الجنوبية 45 – 29، وفي البحر الميت 43 – 28، وفي خليج العقبة 42 – 29 درجة مئوية.