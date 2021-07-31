الدفاع المدني يتولى إخماد عدد من الحرائق في مناطق مختلفة

بذلت فرق الاطفاء في الدفاع المدني جهودا كبيرة لإخماد عدد من الحرائق في عدد من مناطق المملكة.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام ان مديرية دفاع مدني غرب اربد تعاملت مع حريقين اتيا على مساحات واسعة من الاعشاب الجافة و الاشجار الحرجية والمثمرة في منطقتي صيدور ووادي الريان ، حيث عملت فرق الاطفاء على اخماد الحريقين و السيطرة عليهما و منع انتشارهما الى المناطق المجاورة دون وقوع اي اصابات في الارواح .

كما تعاملت فرق الاطفاء في مديرية دفاع مدني الكرك مع حريق شب في اعشاب جافة و اشجار حرجية نتيجة اشعال كوشوك في الوادي الفاصل بين ضاحية المرج وقصبة الكرك ، حيث عملت فرق الاطفاء على اخماد الحريق و السيطرة عليه ولم ينتج عنه اي إصابات في الارواح .

ودعت مديرية الدفاع المدني المواطنين الى عدم إشعال النيران بالقرب من الأعشاب الجافة والأشجار الحرجية والمثمرة وإخماد اي نيران يتم إشعالها أثناء رحلات التنزه لتجنب نشوب الحرائق وخاصه في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

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