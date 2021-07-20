بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك.. تتقدم "المجد" من كل الاوفياء لعروبتهم باخلص التهاني والتمنيات بالخير والنصر
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جرينتش+2 10:21
في خطوة لها معناها.. الأسد يؤدي صلاة عيد الأضحى في مدينة حمص بصحبة بطل معركة اليرموك خالد بن الوليد
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