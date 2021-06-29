البنك المركزي : الارتفاع الحالي لأسعار السلع يتوقع أن يكون مؤقتاَ

اعلن البنك المركزي إن الارتفاع الذي تشهده أسعار السلع محلياً وعالمياً يتوقع أن يكون مؤقتاً، خاصة مع انخفاض دخول الأفراد واحتواء نمو الطلب العالمي.

وتطرق مدير دائرة الأبحاث في البنك، الدكتور نضال العزام، خلال إطلاق تقرير البنك الدولي اليوم الثلاثاء، إلى تدخلات “المركزي” خلال جائحة كورونا عبر تخفيض أسعار الفائدة وتعزيز سيولة البنوك وتوفير نوافذ تمويلية بشروط ميسرة.

وأشار إلى أن إجمالي الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي في هذا المجال بلغت حوالي 7ر2 مليار دينار، أو ما نسبته 6ر8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

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