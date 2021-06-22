جواء معتدلة اليوم الثلاثاء وغدا وحارة نهاية الاسبوع

تكون درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتسود أجواء صيفية معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في البادية، وحارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة في شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الأربعاء، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء صيفية معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في مناطق البادية، وحارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويطرأ الخميس، ارتفاع اخر على درجات الحرارة وتكون الأجواء صيفية معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية العالية، وحارة نسبياً في مناطق السهول، وحارة في البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها يوم الجمعة، وتصبح الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 29 – 17 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 25 – 14، وفي مرتفعات الشراة 26 – 15، وفي مناطق البادية 34 – 17، وفي مناطق السهول 30 – 18، وفي الاغوار الشمالية 35 – 20، وفي الأغوار الجنوبية 38 – 24، وفي البحر الميت 37 – 23، وفي خليج العقبة 37 – 24 درجة مئوية.

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