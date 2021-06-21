ليته عربي.. رئيسي يعلن انه ليس مستعداً للقاء بايدن حتى بعد رفع العقوبات عن ايران والعودة الى الاتفاق النووي

استشهاد الضابط "علاء زهران" برصاص مستوطنين في نابلس، واعتقال عشرات الناشطين وتجار السلاح في القدس والضفة
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