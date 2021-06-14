الفرايه: الدولة قوية ولن تكون مظلة لأي فاسد او متنفذ

اكد وزير الداخلية مازن الفرايه أن الدولة الاردنية قوية ومتماسكة اقتصاديا وامنيا واجتماعيا ولديها امكانيات بشرية هائلة قادرة على إحداث الاصلاح الايجابي وانها لن تكون مظلة لأي فاسد او متنفذ.

واشار الفرايه خلال لقائه عددا من شباب وشابات محافظة جرش، اليوم الاثنين، في مبنى المحافظة، أن سيادة القانون تبدأ من التزام المواطن بالقوانين والانظمة، وأن الحكومة تقف على مسافة واحدة من جميع المواطنين، ولا يمكن ان تسمح لاحد بالاستقواء على حقوق الآخرين.

وتعهد الفراية بنقل احتياجات شباب المحافظة للعمل على حلها وتسخير جميع امكانيات الوزارة لدعم القطاع الشبابي وعقد لقاءات حوارية معهم في مختلف محافظات المملكة للاستماع منهم لاهم مطالبهم واحتياجاتهم.

واكد الفرايه أهمية المشاريع الاقتصادية في دفع عجلة التنمية، وخاصة الصغيرة والمتوسطة لدورها في توفير فرص عمل تحد من الفقر والبطالة، موضحا أن الحكومة تسعى لترجمة حق المواطن في العمل من خلال توفيرها لبنية تحتية وبيئة آمنة ومستقرة مشجعة على العمل. واستمع لأهم التحديات والهموم التي تواجه القطاع الشبابي في جرش، منها تحسين خدمات البنية التحتية المقدمة، وتوفير برامج تمكن خريجي الجامعات وتطوير قدراتهم، واستحداث حاضنة شبابية توفر الدعم للمشاريع.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة