نهاية عهد نتنياهو القذر.. الكنيست يمنح الثقة بأغلبية 60 صوتا مقابل 59 لحكومة اليميني المتطرف نفتالي بينيت/ فيديو

صوت “الكنيست” الإسرائيلي، اليوم الأحد، لصالح منح الثقة لـ”حكومة التغيير” المعارضة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأفادت مصادر عبرية بأن حكومة الاحتلال الجديدة التي تستعد لإزاحة نتنياهو قد فازت بأغلبية في تصويت “الكنيست” مساء اليوم الأحد.

فقد صوت “الكنيست” بأغلبية 60 صوتا مقابل 59 لصالح الحكومة الجديدة اليوم الأحد، منهيا بذلك فترة رئاسة بنيامين نتنياهو التي استمرت 12 عاما على التوالي كرئيس للوزراء.

وسيترأس اليميني المتطرف نفتالي بينيت الحكومة الجديدة، التي تضم أحزابا من اليسار واليمين، لما يزيد قليلا عن عامين، قبل أن يتولى حليفه يائير لابيد السلطة.

وشهد “الكنيست” جلسةً عاصفة خلال تنصيب حكومة الاحتلال الجديدة في بداية الجلسة وأثناء خطاب رئيسها، نفتالي بينت الذي قوطع مرارا، من جانب أعضاء كنيست منتمين لأحزاب معسكر رئيس الحكومة المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو.

وقد أمر رئيس الكنيست الإسرائيلي، ياريف ليفين بطرد نواب حزب الصهيونية الدينية من جلسة الكنيست لمقاطعتهم كلمة رئيس الحكومة الإسرائيلية الجديدة، أعقب ذلك انسحاب أعضاء من الأحزاب الدينية الأخرى احتجاجًا على تنصيب حكومة إسرائيل الجديدة.

وحدث صخب في الجلسة ووجد بينيت صعوبة في إكمال كلمته بسبب قوة المقاطعة والاحتجاج من كتلة نتنياهو، رغم شكره نتنياهو على سنوات خدمته.

وقال نفتالي بينيت في كلمته إن «إسرائيل تعيش لحظات تاريخية وحساسة، نعمل على تزويد الجيش الإسرائيلي بأحدث الأسلحة، وسنوسع الاستيطان في جميع المناطق وسنفتح عهدًا جديدًا في إسرائيل مع الفلسطينيين داخل الخط الأخضر».

#BREAKING #Netanyahu’s allies in Knesset interrupt and shout at PM to be Bennet during an heated session pic.twitter.com/uaBzDlSO7r

— Guy Elster (@guyelster) June 13, 2021