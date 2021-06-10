الاردن يتعافى.. وزارة الصحة تعلن اليوم الخميس عن تسجيل 9 وفيات و479 إصابة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 742,178

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 9 وفيات و479 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 9570 وفاة و742178 إصابة.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن وزارة الصحة، إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 8139 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت اليوم إلى المستشفيات 64 حالة، كما بلغ عدد الحالات التي غادرت المستشفيات 47 حالة، في حين بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 478 حالة.

وبين الموجز، أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 7 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 16 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي في الإقليم ذاته 10 بالمئة.

وأضاف، أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 12 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 25 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 7 بالمئة.

وبحسب الموجز، فقد بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الجنوب 4 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 8 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي في الإقليم ذاته 3 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 620 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل 14 يوماً إلى 724469 حالة، بينما تم إجراء 21629 فحصاً، ليصبح العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 7493032 فحصاً وأن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى نحو 21ر2 بالمئة.

وبين الموجز أن عدد الذين جرى إعطاؤهم الجرعة الأولى من لقاحات كورونا بلغ 1898289 شخصاً والجرعتين 616725 شخصا، فيما بلغ عدد المسجلين على المنصة لتلقي اللقاح 2823984 شخصا.