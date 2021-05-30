غرفة عمليات مشتركة بين قيادات حماس وحزب الله وفيلق القدس الايراني أدارت المعركة الاخيرة بين المقاومة والصهاينة

كشف رئيس تحرير صحيفة “الأخبار” اللبنانية (مقربة من حزب الله) إبراهيم الأمين، عن التنسيق الذي حدث خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة، والتي استمرت 11 يومًا بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وقال الأمين، في مقابلة مع قناة “المنار” التابعة لحزب الله، إنه تم خلال الحرب تم تشكيل غرفة عمليات مشتركة في بيروت شملت ضباطا من “حزب الله” وحركة “حماس” وفصائل فلسطينية اخرى، بالإضافة الى ضباط من “الحرس الثوري” الإيراني.

وأضاف أن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني اسماعيل قاآني، زار بيروت مرتين خلال العملية، موضحًا أن غرفة العمليات المشتركة بين الفصائل “كانت مسؤولة عن التنسيق بين الأحزاب ليس فقط في سياق تبادل المعلومات أو الأمور المتعلقة بالتكتيكات، بل بوجود نشاط استخباراتي أيضًا”.

وأشار إلى أن حزب الله نقل ضباط حماس الميدانيين إلى بيروت “بطرق خاصة”، وتمكن من نقل معدات قتالية إلى قطاع غزة.