فضيحة استخبارية عالمية.. الولايات المتحدة تتجسس على حلفائها من قادة الدول الاوروبية، وفي مقدمتهم ميركل
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جرينتش+2 11:44
غرفة عمليات مشتركة بين قيادات حماس وحزب الله وفيلق القدس الايراني أدارت المعركة الاخيرة بين المقاومة والصهاينة
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