مشعل يشكر عشائر الأردن ذات السجل المشرف بمعارك فلسطين

أقامت أحزاب أردنية، اليوم الجمعة، مهرجانا تحت عنوان “المقاومة طريق التحرير” في منطقة طبربور بعمّان، وذلك دعما للشعب الفلسطيني الذي تعرض لعدوان إسرائيلي أدى لاستسهاد 254 فلسطينياً بينهم 66 طفلاً.

وتخلل المهرجان الذي شهد حضوراً كبيراً، كلمات من حزبيين وسياسيين، وكلمة للقيادي في حركة حماس خالد مشعل.

وشارك في المهرجان عدة أحزاب، منها جبهة العمل الإسلامي، والشراكة والإنقاذ، والحزب التقدمي الأردني، وحزب أردن أقوى، وحزب الحياة.

مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في الخارج ، قال إن الأردن توأم الجغرافيا والديمغرافيا وشقيق الروح، ومعا سنصنع المستقبل المشرق المنتصر.

كما تقدم مشعل، في كلمته التي جرى بثها خلال المهرجان، بالشكر لمختلف الأحزاب المشاركة في المهرجان الداعم للشعب الفلسطيني.

وقال مخاطبا الشعب الأردني: “: أعرف أصالتكم وفضلكم وأشكر عشائر الأردن بشكل خاص التي لها سجل مشرف في معارك فلسطين وأسوار القدس والجيش الأردني والجمهور الأردني والأردن الرسمي والشعبي الذي سينتصر معا وبنا وننتصر به وبأمتنا بعد عون الله تعالى” أضاف مشعل

وأضاف مشعل أنه ذُهل من تفاعل الشعب الأردني مع الشعب الفلسطيني في الأيام الماضية من شمال الأردن إلى جنوبه.

وأشار مراسل “المملكة”، إلى أن الفعالية الجماهيرية أكدت أن القضية الفلسطينية، هي القضية المركزية في فلسطين والأردن وكافة الدول العربية والعالم، ودعت إلى أن تكون المقاومة هي السبيل الأمثل لتحقيق المكتسبات.

المملكة