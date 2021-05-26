رانيا فريد شوقي تتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا



شاركت الفنانة رانيا فريدشوقي جمهورها، بصورة جديدة،عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصورة والفيديوهات إنستجرام، أثناء تلقيها لقاح فيروس كورونا المستجد، بأحد المستشفيات المصرية، حيث كشفت رانيا عن تجربتها في التسجيل عبر موقع وزارة الصحة المصرية، وتلقيها رسالة بموعد حضورها، وطريقة التعامل معها.

وعلقت رانيا على الصورة قائلة:” انا قدمت على التطعيم من شهر مارس وجالي المعاد ٢٦ مايو وروحت المستشفي نضيفه وبالدور ومش زحمه شكرا من كل قلبي للطقم الطبي الخاص باللقاح كورونا في مستشفى امبابة العام على جودة الخدمة والسرعة وحسن الاستقبال “.

وأضافت: وكل الشكر لبلدي مصر وشكرا وزارة الصحة وشكرا لكل فرد يؤدي عمله بضمير وحب لبلده وناسها من الصدف السعيدة ان الست الجميلة الحكيمة اللي ادتني اللقاح اسمها سهير، قولتلها على اسم امي وحماتي، كده انا تفائلت”.

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