بعدما استعادت دولتهم معظم ارجائها.. السوريون يتقاطرون اليوم على مراكز الاقتراع لانتخاب رئيس جمهوريتهم/ فيديو
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جرينتش+2 12:34
“الخارجية” تحتج على تعامل السلطات الإسرائيلية مع اردنيين محتجزين لديها
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