بعدما استعادت دولتهم معظم ارجائها.. السوريون يتقاطرون اليوم على مراكز الاقتراع لانتخاب رئيس جمهوريتهم/ فيديو
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جرينتش+2 12:34
انخفاض آخر.. وزارة الصحة تعلن اليوم الثلاثاء تسجيل 11 وفاة و920 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح العدد الكلي 732,356
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