انخفاض آخر.. وزارة الصحة تعلن اليوم الثلاثاء تسجيل 11 وفاة و920 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح العدد الكلي 732,356

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 11 وفاة و920 إصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة اليوم الثلاثاء، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 9395 وفاة و732356 إصابة.

وتوزعت الإصابات الجديدة على 369 حالة في محافظة العاصمة عمّان، 161 حالة في محافظة الزرقاء، 149 حالة في محافظة إربد، منها 16 حالة في الرمثا، 51 حالة في محافظة معان، 35 حالة في محافظة المفرق، 34 حالة في محافظة البلقاء، 31 حالة في محافظة الكرك، 24 حالة في محافظة جرش، 24 حالة في محافظة مأدبا، 18 حالة في محافظة الطفيلة، 12 حالة في محافظة العقبة، 12 حالة في محافظة عجلون.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّا وصل إلى 10503 حالات، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 65 حالة، فيما غادرت 64 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 581 حالة.

وحول القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة، بين الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 10 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 24 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي في الإقليم ذاته 19 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 13 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 24 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 10 بالمئة.

كما بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الجنوب 9 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 10 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي في الإقليم ذاته 8 بالمئة.

كما أشار الموجز إلى تسجيل 483 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات ، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 712458 حالة.

وأضاف أن 22408 فحوصات مخبريّة أجريت اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات 7162353 فحصاً، لافتاً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 11ر4 بالمئة، مقارنة مع النسبة التي سجلت يوم أمس والتي بلغت 23ر4بالمئة.

