القدوة: أجهزة أمن السلطة مرتبطة مباشرة بأجهزة أمن العدو وتقدم معلومات عن أفعال المقاومة أياً كان نوعها ومصدرها
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جرينتش+2 03:06
منظمة التحرير الفلسطينية اول الداعين.. دعوات متعددة لتحرك فوري لإنقاذ عرب الـ48 من الأعمال الانتقامية الصهيونية
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