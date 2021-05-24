سلطات العدو تزعم اعتقال “مهندس عبوات” من عرب 48

فلسطين المحتلة – قُدس الإخبارية: زعمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، أنها وبالتعاون مع جهاز “الشاباك” اعتقلت شابًا من فلسطينيي الداخل المحتل عام 1948، بعد الاشتباه بصناعته أسلحة ومتفجرات.

وقالت الشرطة إن “الشاب مشتبه بصناعته أسلحة ومتفجرات بهدف نقلها لفصائل المقاومة الفلسطينية، لتنفيذ عمليات ضد المستوطنين وجنود جيش الاحتلال”، حسب مزاعمها.

وادعت أن الشاب يعمل في مصنع لتصنيع المكيفات الهوائية، وقد اكتسب خبرة في مجال التصنيع، وعمل خلال الفترة الماضية على توظيف خبرته في صناعة العبوات وإنتاج الأسلحة اليدوية، وقد تم ضبط بعضها خلال تفتيش منزله في ترشيحا شمال فلسطين المحتلة