الانخفاض متواصل.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاحد تسجيل 11 وفاة و840 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح العدد الكلي 730,546
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تغيير جذري.. جيل أمريكي جديد من الأصوات المساندة لفلسطين والرافضة للدعم المطلق لاسرائيل
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