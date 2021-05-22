انخفاض ملموس على درجات الحرارة اليوم السبت وغدا وبعده

يطرأ اليوم السبت، انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لتسجل اقل من معدلاتها الاعتيادية بحوالي (2-3) درجات مئوية، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في باقي مناطق المملكة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يومي الأحد والاثنين، معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في باقي مناطق المملكة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات. ويطرأ الثلاثاء، ارتفاع قليل على الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 26 – 14 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 21 – 12، وفي مرتفعات الشراة 23 – 10، وفي مناطق البادية 34 – 15، وفي مناطق السهول 25 – 13، وفي الاغوار الشمالية 32 – 18، وفي الأغوار الجنوبية 35 – 21، وفي البحر الميت 34 – 21، وفي خليج العقبة 35 – 21 درجة مئوية

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