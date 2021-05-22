اعلان برنامج اختبار التقييم النهائي لطلبة المدارس للفصل الدراسي الثاني

أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم السبت، جدول اختبارات التقييم النهائي، للفصل الدِّراسي الثَّاني للعام الدراسي الحالي لطلبة الصفوف من الثاني ولغاية الحادي عشر.

وقالت الوزارة إن الاختبارات، التي ستجري على منصة درسك، ستبدأ في الثالث من شهر حزيران المقبل وحتى الحادي والعشرين من ذات الشهر.

وتشمل الاختبارات طلبة المدارس الحكوميَّة، ومدارس الثقافة العسكريَّة، والمدارس التَّابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدَّسات الإسلاميَّة.

واوضحت الوزارة في بيان صحفي، ان زمن جلسة الاختبار هو ساعة واحدة تحسب من وقت دخول الطالب، فيما سيكون الاختبار متاحا على المنصة من الساعة التاسعة صباحا ويستمر لغاية الساعة السابعة مساء.

واكدت أن أسئلة الاختبارات لجميع المباحث ولجميع الصفوف ستكون من نوع الاختيار من متعدد وبواقع 30 فقرة لكل اختبار.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة