اليوم الخامس للتضامن مع القدس وغزة.. اعتصام شعبي أمام سفارة العدو في عمان ومطالبة بقطع العلاقات الدبلوماسية
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جرينتش+2 06:19
القوات المسلحة تحبط محاولة تسلل من الاردن الى سوريا
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