انخفاض متواصل.. وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة عن تسجيل 21 وفاة و315 إصابة بالكورونا ليصبح العدد الكلي 723,069
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دبابات جيش العدو تطلق النار باتجاه مجموعات شعبية اجتاوت حدود لبنان باتجاه الاراضي الفلسطينية/ فيديو
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