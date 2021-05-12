وحدة الدين والوطن.. 100 ألف فلسطيني يؤدون صلاة العيد وصلاة الغائب على أرواح الشهداء في المسجد الأقصى/ فيديو
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جرينتش+2 04:47
نتنياهو يسعى لكسب تأييد دول الخليج له في مواجهة “حماس”
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