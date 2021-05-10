صوارخ المقاومة تقصف القدس وتل ابيب ومستوطنات الغلاف، وطائرات العدو توقع 21 شهيدا في قطاع غزة/ فيديو

أعلنت سرايا القدس، في تمام الساعة 9 من مساءً اليوم الاثنين، أنها أطلقت رشقة صاروخية على مدينة تل أبيب المحتلة.

ونوه الإعلام الحربي لسرايا القدس، أن صافرات الإنذار تدوي في تل أبيب ومدينة عسقلان المحتلة بعد قصفها برشقة صاروخية كبيرة من سرايـ.ا القدس بتوقيت البهاء

وفي وقت سابق، هدد الناطق العسكري باسم سرايا القدس أبو حمزة، مساء اليوم الاثنين، الاحتلال الاسرائيلي، بأن الساعة التاسعة ستكون حاضرة.

وأكد أبوحمزة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، على أن تاسعة البهاء ستكون حاضرة في هذه الجولة.

يذكر ان البهاء، هو الشهيد بهاء أبو العطا ويُعرف أيضًا باسمِ أبو سليم ن وهو عسكري في سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة. اغتِيلَ وزوجته جرّاء قصفٍ صاروخي مُركّزٍ لمنزلهِ في حي الشجاعية بِقطاع غزة 12 نوفمبر 2019 على يدِ طائرات الاحتلال.

وكانت المقاومة في قطاع غزة قد أطلقت،عصر اليوم، رشقة صواريخ، باتجاه مدينة القدس المحتلة.

وقالت مصادر عبرية، إن ستة صواريخ أطلقت من قطاع غزة سقط عدد منها في مدينة القدس.

ولم ترد تفاصيل حول نتائج القصف بعد.

كما قصفت المقاومة بالصواريخ مدينة عسقلان والمستوطنات في “غلاف غزة”.

وأعلنت سرايا القدس- الجناح العسكري للجهاد الإسلامي عن إطلاق صاروخ مضاد للدبابات باتجاه هدف في إحدى المستوطنات المحيطة بالقطاع.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي: إن صاروخا مضادا للدبابات أطلق باتجاه “شاعر هنيغف” في النقب الغربي، دون إعطاء المزيد من التفاصيل.

وأعلنت سرايا القدس ايضا عن اطلاقها ٣٠ صاروخ باتجاه مدينة سديروت.

كما أعلنت كتائب المقاومة الوطنية الجناح المسلح للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين عن اطلاق رشقة صاروخية على مستوطنة أشكول.

وكانت قيادة المقاومة أمهلت الاحتلال حتى السادسة مساء لسحب قواته من الاقصى.

وقال ابو عبيدة الناطق باسم كتائب القـسـام “إن قيادة المــقاومة في الغرفة المشتركة تمنح الاحتلال مهلةً حتى الساعة السادسة من مساء اليوم لسحب جنوده ومغتصبيه من المسجد_الأقصى المبارك وحي الشيخ جراح، والإفراج عن كافة المعتقلين خلال هبة القدس الأخيرة، وإلا فقد أعذر من أنذر”.

واضاف أبو عبيدة: “هذه رسالة على العدو أن يفهمها جيداً، وإن عدتم عدنا وإن زدتم زدنا”.

زأعلنت وسائل إعلام عبرية مساء اليوم الإثنين، عن سماع صفارات انذار دوّت في بلدات غلاف غزة، والقدس.

كما أعلن الإعلام العبري، عن إلغاء جلسة الكنيست ونقل أعضائه إلى منطقة محمية بعد إطلاق الصواريخ على القدس

وقد اعترف جيش الاحتلال بفشله في اعتراض الضربة الصاروخية التي وجهتها كتائب الشهيد عز الدين الجناح العسكري لحركة حماس لمدينة القدس المحتلة برشقة صاروخية.

وذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال أنه تم إطلاق 7 صواريخ من قطاع غزة باتجاه القدس، مضيفا أنه تم “اعتراض صاروخ واحد منها فقط”.

وحاول التقليل من هذه الضربة التي جاءت مفاجئة للجميع، بالقول إن منزلا تضرر في محيط القدس جراء سقوط صاروخ.

وأجبرت الضربة الصاروخية على إخلاء الكنيست (البرلمان) وإنهاء فعاليات ذكرى احتلال القدس بسبب الصواريخ.

في السياق، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية عن تعرض مستوطنات غلاف قطاع غزة لرشقات من الصواريخ منذ الساعة الـ6 مساء اليوم الإثنين.

في المقابل، توالت دعوات من المعارضة الإسرائيلية برد عسكري عنيف جدا على المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وفي وقت لاحق اعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، مساء اليوم الاثنين، عن استشهاد 21 مواطنا فلسطينيا، واصابة اخرين جراء القصف الاسرائيلي المتواصل على القطاع.

وأفادت الوزارة في تحديثها لاجمالي عدد الشهداء والجرحى في قطاع غزة حتى (9:20م)، بأن 21 شهيدا ارتقوا جراء القصف الاسرائيلي، من بينهم 9 اطفال احدهم انثى في العاشرة من العمر، و 70 اصابة بجراح مختلفة.

ونوهت الوزارة، الى أن غرفة عمليات الطوارئ في وزارة الصحة بقطاع غزة تتابع عن كثب التطورات الميدانية وترفع درجة الجهوزية والاستعداد في كافة المستشفيات ومنظومة الاسعاف والطوارئ