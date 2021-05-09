يحدث في عهد السيسي.. مصرع 6 عمال مصريين في بالوعة مجاري

لقي 6 عمال مصرعهم وأصيب 13 آخرون، امس السبت، جراء سقوطهم في بالوعة للصرف الصحي بمحافظة المنيا، وسط مصر.

وذكر إعلام محلي أن 6 عمال لقوا مصرعهم وأصيب 13 آخرون، إثر سقوطهم داخل غرفة طرد صرف صحي بقرية صفانية في مركز العدوة بمحافظة المنيا.

وأوضحت صحيفة “اليوم السابع” أن “أحد عمال شركة مُنفذة لمشروع الصرف الصحي بالقرية، فتح الغرفة الرئيسية للمحطة، ما أدى إلى سقوط عامل في غرفة الصرف الصحي، وعلى إثر تجمع العمال لإنقاذه لقي 6 مصرعهم وأصيب 13 آخرون”، دون توضيح أكثر.

وقد أشارت صحيفة “المصري اليوم” إلى تمكن فريق الإنقاذ النهري من استخراج الجثامين والمصابين ونقلهم جميعا إلى مستشفى مغاغة المركزي (حكومي)”.

بدوره، نقل موقع “البوابة” الخاص عن شهود عيان قولهم، إن “قوة الشفط داخل غرفة الصرف الصحي، أدت إلى سقوط الضحايا واختناق 6 منهم”.