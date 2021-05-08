مواجهات عنيفة في باحات الاقصى بعدما اقتحمه جنود العدو، ووقوع مئات الاصابات وحالات الاختناق بين المصلين/ فيديو
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نادي خريجي الجامعات الباكستانية يشيد بمواقف الشعب الفلسطيني البطولية
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