كانوا في طريقهم لتنفيذ عملية فدائية داخل اسرائيل.. شهيدان فلسطينيان واصابة ثالث برصاص العدو على حاجز سالم قرب جنين
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مناورات اردوغانية.. تركيا ترفض طلبا مصريا بتسليم قادة “الإخوان” المتواجدين فيها بحجة حصولهم على إقامات قانونية
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