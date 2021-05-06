كانوا في طريقهم لتنفيذ عملية فدائية داخل اسرائيل.. شهيدان فلسطينيان واصابة ثالث برصاص العدو على حاجز سالم قرب جنين
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جرينتش+2 08:39
ادان عملية زعترة الفدائيّة.. الإعلام العبريّ يصِف عضو الكنيست “الاخواني” منصور عباس بأنّه “صهيونيّ مثل بيغن”.
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