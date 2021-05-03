الصحة: السلالة الهندية قيد المراقبة والعمل جارٍ لمنع انتشارها

حذر مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الاولية، الدكتور غازي شركس من التراخي في اتباع وسائل الوقاية والتباعد أو العزوف عن تلقي المطعوم، وخاصة مع وجود السلالة الهندية المتحورة.

وبين شركس لوكالة (بترا) أن السلالة الهندية قيد المراقبة حاليا، وجرى اتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع انتشارها.

وقال إن الايام الأخيرة الماضية شهدت تزايد نسبة المسجلين على منصة التطعيم، وتسارعا في وتيرة التطعيم للجرعة الاولى والثانية، مؤكدا أن هذه المؤشرات جيدة وبالتزامن مع استقرار الوضع الوبائي فقد يدعو هذا للتفاؤل لكن بحذر. وبين أن الوصول إلى صيف آمن يحتاج ثباتا في المؤشرات كما يعتمد على ما يطرأ على المنحنى الوبائي بتأثير من المتحور الهندي.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة