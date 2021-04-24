انخفاض آخر.. وزارة الصحة تعلن اليوم السبت تسجيل 49 وفاة و1259 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح العدد الكلي 700,423
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جرينتش+2 06:53
تصعيد شامل على خط المقاومة الفلسطينية بدءاً من الانتفاضة الشعبية في القدس حتى اطلاق الصواريخ من قطاع غزة
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