انخفاض آخر.. وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة تسجيل 40 وفاة و1677 إصابة جديدة بالكورونا ليصبح العدد الكلي 699,164
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جرينتش+2 09:10
بعدما اشتدت عزلتها اقليميا ودوليا.. تركيا تحاول تحسين علاقتها مع واشنطن من خلال التهافت على تقاربها مع إسرائيل
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