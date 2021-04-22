وزير الصحة: الأردن يسير في الاتجاه الصحيح بخصوص مكافحة الوباء

قال وزير الصحة الدكتور فراس الهواري ان الاردن يسير في الاتجاه الصحيح في مكافحة الوباء من خلال الإجراءات التي اتخذها كحظر يوم الجمعة وزيادة ساعات الحظر الجزئي خلال الموجة الثانية للوباء، مشيرا الى الوزارة تتدارس تخفيف الإجراءات في الأيام القادمة.

واشار الدكتور الهواري الى ان الوزارة تراقب المنحنيات الوبائية والتي من الواضح انها تتجه للهبوط بسبب التزام المواطنين بالتعليمات والارشادات الصحية، مشيرا الى انه يام مراجعة الاجراءات دوريا وهي قابلة للتغيير في أي وقت.

وبين الوزير، خلال جولة تفقدية لمستشفى الأمير حمزة اليوم الخميس، ان عدد مرضى كورونا في المستشفيات اقل من 2000 مريض بنسبة اقل من 60 بالمئة وهي نسبة مطمئنة نوعا ما .

وقال الهواري، انه تم إعادة تشكيل لجنة الاوبئة وتجتمع بشكل دوري للوقوف على الحالة الوبائية وتقديم مشورتها ، مبينا ان وتيرة التطعيم تسير بشكل جيد وهناك اقبال ممتاز من قبل المواطنين، كما ان هناك 100 فريق للتطعيم حيث تقوم الوزارة بتدريب 200 شخص أسبوعيا.

واكد ان الوزارة تسعى لتطعيم 5ر4 مليون شخص على ارض المملكة للوصول الى صيف آمن، داعيا المواطنين الى الالتزام بمواعيد التطعيم ضد كورونا، والتسجيل على المنصة لأخذ المطعوم، والالتزام بالتباعد ولبس الكمامة كونهما يعادلان حظرا شاملا.