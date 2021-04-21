تذبذب.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاربعاء عن تسجيل 57 وفاة و3209 إصابات جديدة بالكورونا ليصبح العدد الكلي 695,390

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 57 وفاة و3209 إصابات بفيروس كورونا المستجد في المملكة اليوم الأربعاء، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 8429 وفاة و695,390 حالة.

وفد توزعت الإصابات الجديدة على 1104 حالات في محافظة العاصمة عمّان، 680 حالة في محافظة إربد، منها 93 حالة في الرمثا، 430 حالة في محافظة الزرقاء، 230 حالة في محافظة المفرق، 157 حالة في محافظة الكرك، 125 حالة في محافظة الطفيلة، 119 حالة في محافظة العقبة، 97 حالة في محافظة البلقاء، 97 حالة في محافظة عجلون، 62 حالة في محافظة جرش، 62 حالة في محافظة مأدبا، 46 حالة في محافظة معان، منها حالتان في البترا.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّا وصل إلى 32468 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 220 حالة، فيما غادرت 253 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 1937 حالة.

وحول القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة، بين الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 34 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 55 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي في الإقليم ذاته 32 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 39 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 53 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 29 بالمئة.

كما بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الجنوب 22 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 28 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي في الإقليم ذاته 20 بالمئة.

كما أشار الموجز إلى تسجيل 4775 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 654493 حالة.

وأضاف أن 24628 فحصاً مخبريّاً أجري اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 6546769 فحصاً، لافتاً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 03ر13 بالمئة، مقارنة مع النسبة التي سجلت يوم أمس والتي بلغت 76ر13 بالمئة.