طقس حار اليوم الثلاثاء وانحسار الكتلة الحارة تدريجيا غدا وبعده

يتراجع تأثير الكتلة الهوائية الحارة عن المملكة اليوم الثلاثاء، وتنخفض درجات الحرارة قليلاً، مع بقائها أعلى من معدلاتها الاعتيادية بحوالي 9-11 درجات مئوية، وتكون الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات، وتتحول تدريجياً إلى شمالية غربية.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس، وعدم ترك المعقمات الكحولية والمواد القابل للاشتعال داخل المركبات، ومن احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

وبحسب تقرير الحالة الجوية، تنحسر يوم غدٍ الأربعاء، الكتلة الهوائية الحارة عن المملكة، وتنخفض الحرارة بشكل ملحوظ، وتكون الأجواء ربيعية معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، و حارة نسبياً الى حارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتظهر الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية.

وتوالي درجات الحرارة انخفاضها يوم الأربعاء، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية.

وتبقى الأجواء الخميس، ربيعية معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً الى حارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 34 – 16 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 31 – 15، وفي مرتفعات الشراة 30 – 11، وفي مناطق البادية 36 – 15، وفي مناطق السهول 35 – 16، وفي الاغوار الشمالية 41 – 19، وفي الأغوار الجنوبية 38 – 21، وفي البحر الميت 39 – 20، وفي خليج العقبة 38 – 21 درجة مئوية.