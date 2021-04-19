عباس يتأهب لالغاء الانتخابات بحجة منع الاحتلال لاجرائها في القدس، وتخوف امريكا واوروبا من تفوق "حماس" على "فتح"
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جرينتش+2 02:52
قراءة في ديوان “أكاليل آذار” للشاعر رجا الخطيب
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