عباس يتأهب لالغاء الانتخابات بحجة منع الاحتلال لاجرائها في القدس، وتخوف امريكا واوروبا من تفوق "حماس" على "فتح"
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احذروا التعرض لأشعة الشمس.. درجات الحرارة توالي ارتفاعها اليوم الاثنين لتسجل أعلى من معدلاتها المعتادة بـ 13- 14 درجة
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