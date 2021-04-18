مؤسسة الضمان تباشر استقبال طلبات الاستفادة من الحزمة الجديدة لبرامجها

أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن البدء باستقبال طلبات الاستفادة من الحزمة الجديدة من برامج الضمان الاجتماعي التي تم إطلاقها بموجب البلاغ رقم (30) لسنة 2021.

وأشارت المؤسسة، في بيان صحفي اليوم الأحد، أن الحزمة الجديدة شملت توسعاً في برنامج تمكين اقتصادي 2 حيث تم زيادة سقف السلفة الممنوحة على حساب تعويض الدفعة الواحدة للعاملين في القطاعات والمنشآت الأقل تضرراً بالجائحة ممن لا تزيد أجورهم المشمولة بالضمان على 1500 دينار لتصبح 350 دينار بدلاً من 200 دينار.

كما تم التوسع في برنامج مساند 3، من خلال إتاحة المجال للمشتركين اختيارياً الحصول على سلفة على حساب تعويض الدفعة الواحدة بنسبة 8 بالمئة من مجموع أجورهم المشمولة تُصرف على 3 دفعات شهرية بسقف أعلى 400 دينار لكل دفعة.

ومن أبرز البرامج الأخرى التي تضمَنها البلاغ السماح للمتقاعدين ممن لا تزيد رواتبهم التقاعدية عن 700 دينار شهرياً بالحصول على سلفة لمرة واحدة، بواقع 120 بالمئة من صافي الراتب التقاعدي وبحد أعلى 200 دينار تسترد على 18 قسطاً شهرياً بدون ترتيب أي فوائد.

وأوضحت المؤسسة بأن صرف مستحقات هذه البرامج سيكون مرتبطا بالتسجيل فقط على المنصة الرسمية للقاح كورونا، وفي حال استنكاف المستفيد عن تلقي اللقاح في الموعد المحدد، فإن المبالغ التي صرفت له في هذه البرامج تعتبر مبالغ مصروفة بغير وجه حق يتوجب تسديدها مع فوائدها القانونية.

وبالنسبة للأشخاص، الذين حصلوا على أي من جرعات اللقاح، فبإمكانهم الاستفادة بشكل مباشر من هذه البرامج.

ولغايات التقدم بطلبات الاستفادة، أوضحت المؤسسة بأنه يتوجب على الشخص الراغب بالاستفادة الدخول على حسابه الخاص على الخدمات الإلكترونية للمؤسسة ومن ثم اختيار خدمات أوامر الدفاع واختيار البرنامج الذي ينطبق على حالته.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة